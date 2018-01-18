Эксперт: Сироткин — быстрый пилот, а его уровень не вызывает никаких сомнений

Москва, 18 января. Гоночная команда «Уильямс», выступающая в королевских гонках — «Формуле-1», объявила о подписании договора с российским автогонщиком Сергеем Сироткиным.

В текущем сезоне 22-летний спортсмен будет главным пилотом легендарной британской «конюшни». Для россиянина же этот опыт станет дебютным в престижнейших гонках.

Невзирая на молодой возраст, в активе Сироткина уже имеется весомый опыт выступлений в автомобильном спорте. Он дважды крыду становился бронзовым призером серии GP2, выступая за разные команды.

Помимо этого, на его счету выступления в Мировой серии «Рено», пишут «Известия».

По словам известного гонщика Михаила Алешина, Сироткин — очень быстрый пилот, а его уровень не вызывает никаких сомнений. Эксперт считает, что у россиянина есть возможность побороться за очки и победы.

«Лично мне эта новость очень приятна, так как Сергей начинал заниматься автоспортом под моим непосредственным руководством. Приятно, что он сумел добиться такого», — подчеркнул Алешин.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в минувшем году президент России Владимир Путин посетил «Сочи автодром», где проходил Гран-при «Формулы-1».

Стоит отметить, российский этап «Формулы-1» проводится в Сочи с 2014 года. Глава государства посещал все четыре Гран-при России. В предыдущих гонках президент РФ вручал победителю главный приз.