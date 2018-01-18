Доля отечественных лекарств на рынке России достигла в 2017 году рекордных 84%

Москва, 18 января. Доля жизненно важных лекарств российского производства на отечественном рынке в прошлом году достигла рекордных 84%.

Об этом «Известиям» накануне рассказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, по словам которого данный показатель является самым большим за всю историю наблюдений.

Впрочем, как считает министр, новые рекорды не за горами – рост производства продолжится и в 2018-м, по оценкам к концу года доля российских лекарств на внутреннем рынке составит 90%.

По мнению экспертов, реализация плана позволит добиться дальнейшего снижения цен на жизненно важные лекарства в России. Задачу рассчитывают выполнить в рамках требования указа Владимира Путина «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

