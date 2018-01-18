Большинство россиян считают биткоин неудачным вложением денег

Москва, 18 января. Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, более половины россиян считают приобретение битокоинов опасным вложением средств и полагают, что деньги, вложенные в криптовалюты, легко могут быть потеряны. При этом многие граждане России обладают довольно слабым представлением о том, чем в принципе является биткоин и принципах его работы.

Про существование биткоина знают всего 56% россиян, однако их знания носят довольно поверхностный характер — так, например, лишь треть знает, что криптовалюты может купить любой желающий. Многие — около 43% — уверены, что за биткоины невозможно что-то купить и они могут быть использованы исключительно для валютных спекуляций, отмечают «Известия».

27% россиян не собираются покупать биткоины, потому что ничего о них не знает, 17% не доверяют им и еще у 16% для приобретения биткоинов нет денег.

Как сообщала «Газета.ru», ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что широкомасштабное использование криптовалют может нести значительные риски — причем это касается не только экономических «пузырей», но и появления новых методов отмывания денежных средств, которые могут быть использованы для финансирования терроризма.