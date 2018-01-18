Трамп сравнил отношения США и КНДР с партией в покер

Вашингтон, 18 января. Президент США Дональд Трамп сравнил напряженные отношения США и Северной Кореи с партией в покер, в которой «никто не хочет раскрывать свою карту». Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

Глава Белого дома считает, что ситуация в отношениях между КНДР и США напоминает «очень сложную партию в покер». Трамп признал, что с наращиванием военного потенциала Северной Кореей растет угроза для Соединенных Штатов. По мнению американского лидера, ракеты КНДР становятся «все ближе».

Напомним, Дональд Трамп ищет различные выходы и сложившейся вокруг Северной Кореи ситуации, прибегая к помощи других мировых держав. Накануне глава Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин может многое сделать для разрешения ситуации вокруг КНДР.