Apple инвестирует в американскую экономику более 30 млрд долларов

Москва, 18 января. В течение пяти лет компания Apple инвестирует в американскую экономику более 30 миллиардов долларов, а также создаст порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

Привлечь новых сотрудников корпорация планирует как в существующий сегодня кампус, так и в новую, еще не открытую штаб-квартиру, сообщает официальный сайт Apple.

«Apple планирует осуществить капиталовложения в США на более чем 30 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет и создать свыше 20 тысяч новых рабочих мест, наняв сотрудников в уже существующий кампус, а также открыв новый», — говорится в сообщении.

В сумме новые инвестиции Apple и уже запущенные проекты компании принесут в американскую казну больше 350 миллиардов долларов за тот же период.

Новый кампус будет размещен на территории США, более точная локация в настоящее время неизвестна. Также в планах корпорации открыть дополнительные центры обработки данных. На это Apple потратит свыше 10 миллиардов долларов.

Компания Apple была основана в 1976 году. Сейчас число сотрудников корпорации составляет почти 84 тысячи человек.

Как ранее сообщало URA.RU, в начале января компания Apple сообщила, что новый iPhone будет представлен в первой половине 2018 года.