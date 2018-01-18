Обнаружен вирус-шпион, который крадет номера карт и сообщения из WhatsApp

Москва, 18 января. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус-шпион, который крадет номера карт и сообщения из WhatsApp.

Как сообщает «Газета Кемерова», вирус, получивший название Skygofree, был написан хакерами из Италии для платформы Android. По устройствам он распространялся через поддельные сайты.

«Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы», — говорится в распространенном официальном пресс-релизе компании.

В частности, приложение-шпион может не только делать записи разговоров и красть тексты сообщений, но даже записывать звук, когда зараженное устройство находится в том или ином месте.

Как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», Skygofree активно распространяется последние три года.