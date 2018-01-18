Родченков считает, что британские спортсмены могли применять допинг

Москва, 18 января. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подозревает в применении допинга некоторых британских атлетов. Об этом заявил режиссер фильма о допинге в российском спорте «Икар» Брайан Фогель.

«Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», — цитирует Фогеля британский телеканал Би-би-си.

Режиссер предположил, что Родченков мог уже сообщить имена атлетов Международному олимпийскому комитету (МОК) и WADA.

По словам Фогеля, Родченков назвал худшим антидопинговое тестирование на прошедших в 2012 году в Лондоне Олимпийских играх. Режиссер «Икара» отметил, что считает справедливым предположение о том, что в «скандале замешаны далеко не только российские спортсмены».

Напомним, во время большой пресс-конференции в середине декабря президент России Владимир Путин назвал ошибкой назначение в систему российского спорта Георгия Родченкова.