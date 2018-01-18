18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
Спорт
Родченков считает, что британские спортсмены могли применять допинг
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Родченков считает, что британские спортсмены могли применять допинг

    7:15  18 Января 2018
    52

    Родченков считает, что британские спортсмены могли применять допинг

    Москва, 18 января. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подозревает в применении допинга некоторых британских атлетов. Об этом заявил режиссер фильма о допинге в российском спорте «Икар» Брайан Фогель.

    «Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», — цитирует Фогеля британский телеканал Би-би-си.

    Режиссер предположил, что Родченков мог уже сообщить имена атлетов Международному олимпийскому комитету (МОК) и WADA.

    По словам Фогеля, Родченков назвал худшим антидопинговое тестирование на прошедших в 2012 году в Лондоне Олимпийских играх. Режиссер «Икара» отметил, что считает справедливым предположение о том, что в «скандале замешаны далеко не только российские спортсмены».

    Напомним, во время большой пресс-конференции в середине декабря президент России Владимир Путин назвал ошибкой назначение в систему российского спорта Георгия Родченкова.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #великобритания #допинг #wada #родченков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН

      6:00 18 Января 2018 1442
      Читать
      3:35
      Сегодня

      В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу
      0:16
      Сегодня

      Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии
      18:45
      Вчера

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей
      14:00
      Вчера

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
      13:43
      Вчера

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 14156

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3261

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33805

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7858

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7465
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      336
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      686
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1239
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      14156