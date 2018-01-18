ВМФ РФ модернизирует самолет-амфибию Бе-12 «Чайка»

Москва, 18 января. Главное командование Военно-морского флота России приняло решение о модернизации самолета-амфибии Бе-12 «Чайка».

Как сообщают «Известия», воздушные судна, которые способны взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду, будут оснащены современными противолодочными торпедами и глубинными бомбами.

Кроме прочего собеседник агентства пояснил, что российские самолеты-амфибии получат обновленные гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный разведывательные комплексы.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные мероприятия, необходимые для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ по модернизации оборудования.

Добавим, что в 2017-м году Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в области военно-морской деятельности, согласно положениям которого ВМФ РФ должен находиться на втором месте в мире по боевым возможностям.