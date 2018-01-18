Путин поручил незамедлительно провести конкурс благоустройства малых городов России

Москва, 18 января. В ходе встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие сроки провести конкурс проектов благоустройства малых городов. Минстрой РФ готов начать прием заявок на благоустройство от претендентов, отметил глава ведомства Михаил Мень.

Конкурс может быть запущен в ближайшие недели — в начале февраля 2018 года.

«Две-три недели буквально, и мы запускаем конкурс, потому что президент поставил задачу немедленно начать реализацию», — рассказал Мень, отметив, что важнейшим условием для победы проекта реконструкции будет поддержка местных жителей.

Победители проектного конкурса получат гранты на благоустройство общественных пространств в своих городах в объеме от 30 до 100 млн рублей.

В общей сложности на реализацию победителей конкурса проектов благоустройства Путин пообещал выделить 5 млрд рублей. При этом система грантов будет использована для того, чтобы деньги дошли до победителей конкурса, не задержавшись по дороге на региональном уровне.