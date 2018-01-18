Миротворцы могут появиться в российских судах

Москва, 18 января. В российских судах в обозримой перспективе могут появиться так называемые «миротворцы», которые должны будут помогать сторонам находить компромиссы.

Как сообщают «Известия», примирительные процедуры могут быть возможны по любым делам, кроме уголовных и об административных правонарушениях, в том числе и в спорах с государством.

Соответствующий законопроект намерены сегодня обсудить на пленуме Верховного суда Российской Федерации. Поправки, в частности, предлагается внести в Арбитражный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства.

Предполагается, что «миротворцы» могут решать дела о защите избирательных прав, о ликвидации политических партий, о разделе между супругами совместно нажитого имущества.

При этом в Верховном суде РФ предлагает мотивировать стороны к мирному урегулированию споров и в финансовом плане – например, частично возвращать им госпошлину.

Добавим, что в июне прошлого года президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о необходимости укреплять независимость судебной системы.