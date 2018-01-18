Трамп назвал лауреатов премии «фейковых СМИ»

Вашингтон, 18 января. Президент США Дональд Трамп объявил победителей придуманной им премии «фейковых СМИ». Список номинантов опубликовал телеканал Fox News.

Первым в списке оказался лауреат Нобелевской премии по экономике, журналист The New York Times Пол Кругман, написавший о том, что фондовые рынки «никогда не оправятся» от избрания президентом США Дональда Трампа.

Также среди номинантов оказались журналисты The Washington Post, ABC News и CNN. «Величайшей мистификацией», которая создана для обмана американского народа Трамп назвал сообщения о якобы имевшем место «сговоре с Россией».

Чаще других изданий (четыре раза) среди лауреатов «Премии за лучшие фейковые новости» упоминается телеканал CNN. Канал находится в оппозиции Белому дому с начала президентского срока Дональда Трампа, сообщает телеканал «360». По данным издания, сотрудники CNN провели в конце прошлого года опрос, согласно которому деятельность Трампа на посту президента положительно оценили лишь 35% американцев.