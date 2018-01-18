Массовое убийство привезенных из России пчел совершено в США

Вашингтон, 18 января. В одном из населенных пунктов Калифорнии неизвестные убили около 200 тысяч пчел, привезенных из России и Италии.

Как сообщает RT, со ссылкой на местные СМИ, огромная пасека, на которой было порядка 100 ульев, была облита дизельным топливом. По словам хозяина ульев, за преступлением могут стоять соседи, которые опасались за своих детей.

При этом пострадавший американец заявил, что специально держал насекомых, завезенных из России и Италии ввиду их неагрессивного поведения. Ущерб составил более 50 тысяч долларов.