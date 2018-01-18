ЦИК России обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

Москва, 18 января. Российский Центризбирком совместно с внешнеполитическим ведомством РФ намерены обеспечить безопасность на избирательных участках за рубежом.

Как сообщают «Известия», особые меры безопасности будут организованы в местах для голосования, которые будут открыты в день выборов президента России на Украине, а также в Ираке, Ливии и Йемене.

В частности, что касается Украины, то планируется организация схемы выборов, которая была применена на выборах в Государственную думу в 2016 году – участки для голосования будут открыты в посольстве в Киеве, а также в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.

Впрочем, как ожидают эксперты, большой явки на той же Украине не будет, так как в стране все будет сделано для того, чтобы граждане России не смогли принять участие в выборах.

Добавим, что согласно данным свежего опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 73% россиян.