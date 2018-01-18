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Общество
Шейнин уличил во лжи эксперта, заявившего о нормальном отношении к России на Украине
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    Шейнин уличил во лжи эксперта, заявившего о нормальном отношении к России на Украине

    6:09  18 Января 2018
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    Шейнин уличил во лжи эксперта, заявившего о нормальном отношении к России на Украине

    Москва, 18 января. Телеведущий Артем Шейнин в эфире телепрограммы «Время покажет» уличил во лжи говорившего о выступавшей даже во время «майдана» за нормальные отношения с Россией Украине эксперта Александра Охрименко. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

    В эфире телепередачи «Время покажет» украинский эксперт заявил, что Украина выступала за нормальные отношения с Россией даже во время «майдана». Тогда телеведущий поинтересовался, в какой стране и в каком городе «тысячные толпы» прыгали под лозунги «Москоляку на гиляку». Украинский эксперт заявил, что такого не было. Тогда Шейнин попросил найти соответствующее видео.

    После этого была продемонстрирована запись, на которой несколько десятков человек с украинской символикой выкрикивают антироссийские лозунги.

    «Слава богу, есть господь бог и YouTube. 27 ноября 2013 года, город Дрогобыч Львовской области», — отметил Шейнин.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #шейнин
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