18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
Россия
Эксперты начали обкатку машин проекта «Кортеж» — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты начали обкатку машин проекта «Кортеж» — СМИ

    5:55  18 Января 2018  /обновлено: 5:56  18 Января 2018
    650

    Эксперты начали обкатку машин проекта «Кортеж» - СМИ

    Москва, 18 января. Специалисты начали принимать и обкатывать новые автомобили проекта «Кортеж». Об этом РИА Новости сообщил источник.

    В частности, сообщается, что среди поступивших для последних испытаний экземпляров присутствует лимузин, на котором, как ожидается, прибудет в Кремль для инаугурации избранный в марте на выборах президент РФ.

    «В настоящее время идет обкатка автомобилей, тренировки водителей и выявление возможных дефектов. Это сложный процесс, который занимает не один месяц, — сообщил источник агентства.

    Также есть данные, что в спецгараж машины проекта «Кортеж»  поступят уже весной, ориентировочно в мае они будут представлены широкой общественности. По понятным причинам в ФСО они поступят гораздо раньше.

    Как напоминает «Газета.ru», проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц российского государства.

    Эксперты начали обкатку машин проекта «Кортеж» - СМИ

    Добавим, что президент России Владимир Путин не только внимательно следит за реализацией проекта, но и минувшим летом лично проехался на прототипе лимузина, оставшись довольным работой.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #кортеж #владимир путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН

      6:00 18 Января 2018 1442
      Читать
      3:35
      Сегодня

      В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу
      0:16
      Сегодня

      Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии
      18:45
      Вчера

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей
      14:00
      Вчера

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
      13:43
      Вчера

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 14156

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3261

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33805

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7858

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7465
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      336
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      686
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1239
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      14156