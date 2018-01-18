Эксперты начали обкатку машин проекта «Кортеж» — СМИ

Москва, 18 января. Специалисты начали принимать и обкатывать новые автомобили проекта «Кортеж». Об этом РИА Новости сообщил источник.

В частности, сообщается, что среди поступивших для последних испытаний экземпляров присутствует лимузин, на котором, как ожидается, прибудет в Кремль для инаугурации избранный в марте на выборах президент РФ.

«В настоящее время идет обкатка автомобилей, тренировки водителей и выявление возможных дефектов. Это сложный процесс, который занимает не один месяц, — сообщил источник агентства.

Также есть данные, что в спецгараж машины проекта «Кортеж» поступят уже весной, ориентировочно в мае они будут представлены широкой общественности. По понятным причинам в ФСО они поступят гораздо раньше.

Как напоминает «Газета.ru», проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц российского государства.

Добавим, что президент России Владимир Путин не только внимательно следит за реализацией проекта, но и минувшим летом лично проехался на прототипе лимузина, оставшись довольным работой.