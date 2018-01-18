В США подсчитали стоимость стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 18 января. Строительство стены на границе США и Мексики будет стоить около 20 млрд долларов. Об этом со ссылкой на главу аппарата Белого дома Джона Келли сообщает телеканал Fox News.

Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет стоить США около 20 млрд долларов. Глава аппарата Белого дома отметил, что взгляды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на этот вопрос продолжают эволюционировать, но он не отказывается от идеи переложить расходы на строительство стены на мексиканскую сторону. Американский лидер рассматривает возможности получения денег через оплату виз или Североамериканскую зону свободной торговли, переговоры о которой ведут США, Канада и Мексика.

Напомним, в начале января Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп запросил у конгресса 18 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.