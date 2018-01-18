Авторынок России в 2017 году поднялся на 12 место в рейтинге крупнейших в мире

Москва, 18 января. Автомобильный рынок Российской Федерации по итогам 2017-года смог подняться на одну строчку и стать 12-м в рейтинге крупнейших в мире.

Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ», акцентируя внимание на том, что нашей стране в этом плане удалось обойти Мексику – в прошлом году продажи авто в РФ выросли на 12%, всего же было реализовано 1,6 млн новых автомобилей.

Уверенное первое место в своеобразном автомобильном рейтинге у Китайской Народной Республики, где официальные цифры статистики еще не были обнародованы, но уже итак ясно, что в КНР в прошлом году было продано около 25 млн автомобилей.

На втором месте – Соединенные Штаты Америки, где в течение года было продано 17,5 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Все же остальные государства показывают куда менее внушительные цифры.

К примеру, в Германии, которая стала третьей в рейтинге, было продано 3,44 млн авто, в идущей следом Индии — 3,2 млн автомобилей, в Японии, которая расположилась на пятом месте – почти 3 миллиона.

Добавим, что минувшим летом Владимир Путин, отвечая в ходе Прямой линии на вопрос о том, когда российский президент пересядет на отечественное авто, отметил, что «надеется, что очень скоро».