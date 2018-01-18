США следует перенять у России способ защиты от дронов террористов — эксперт

Вашингтон, 18 января. Эксперт центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт заявил, что США следует перенять у России способ защиты от дронов террористов.

Как сообщают РИА Новости, по мнению специалиста, специализация которого — технологии беспилотных летательных аппаратов, это нужно сделать ввиду того, что атаки, подобной той, которую боевики пытались устроить в Хмеймиме, будут происходить все чаще и чаще.

«Россия уже говорит о еще большем усилении радиоэлектронной борьбы после сорванного теракта в Сирии», — констатировал Бендетт, согласившись с тем, что именно радиоэлектронная борьба (РЭБ) наиболее эффективный способ.

Эксперт добавил, что летательные аппараты надо полностью оснастить средствами РЭБ для отслеживания и уничтожения дронов противника, приведя пример ВКС РФ, где установили систему радиоэлектронной борьбы на беспилотник «Орлан-10».

Напомним, что в начале года в министерстве обороны России заявили о срыве атаки дронов террористов на объекты РФ в Хмеймиме и Тартусе. Позднее Владимир Путин заявил, что в военном ведомстве знают, кто пытался организовать эту атаку.