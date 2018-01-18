Москва, 18 января. Российские инвесторы стали считать отечественное производство более привлекательным для инвестиций. Об этом со ссылкой на проведенный компанией Ernst&Young (EY) опрос представителей крупного бизнеса сообщают «Известия».

По данным издания, 45% участников опроса назвали самым привлекательным для инвестиций отечественный рынок. При этом 71% респондентов заявил, что собирается инвестировать в нефтегазовую отрасль и промышленность. Вторую и третью позицию рейтинга заняли медико-биологическая и горнодобывающая и металлургическая отрасли. В них готовы инвестировать 63% и 60% респондентов соответственно.

Опрос проводился в конце 2017 года. Всего специалисты EY опросили 67 топ-менеджеров международных и отечественных компаний с годовым доходом до 10 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что инвесторы заинтересовались российским производством и рынком в целом не только из-за повышенной доходности. Бизнес также привлекает улучшение конъюнктуры в индустрии. Кроме того, на увеличение притока капитала на отечественный рынок оказывают положительное влияние иностранные санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал установку на развитие малых городов и исторических поселений.