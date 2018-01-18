Пентагон опроверг сообщения о создании «новой армии» в Сирии

Вашингтон, 18 января. Подразделения, подготовкой которых США занимаются в Сирии, не станут «пограничной службой» или «новой армией». Соответствующее заявление распространил Пентагон.

«США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города», — цитирует сообщение военного ведомства США Газета.ru.

В Пентагоне отметили, что также важно не допустить появления террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ) в «освобожденных и неконтролируемых районах» страны. При этом военное ведомство США отметило, что тренируемые американской стороной подразделения «не новая «армия» или «пограничные силы».

Напомним, ситуация в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжает оставаться сложной, а действия США в стране не всегда находят отклик у других заинтересованных сторон. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается в ближайшее время обсуждать с главой Белого дома Дональдом Трампом ситуацию в Сирии. В то же время продолжаются контакты турецкого лидера и президента России Владимира Путина по САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.