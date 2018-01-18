«Нафтогаз Украины» считает повышение цен на газ для населения позитивным для государства

Киев, 18 января. Повышение цен на газ для жителей Украины является правильным шагом, потому что дополнительная прибыль будет поступать «в пользу государства». Об этом заявил журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Коболев заявил, что решение возложить на компанию обязанностей по поставкам газа для населения по специальной цене приведет к миллиардным убыткам для государства. Глава «Нафтогаза» назвал газ рыночным товаром и отметил, что дискуссии о его цене необходимо прекратить.

«Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать», — подчеркнул Коболев.

Глава компании считает, что проблема цен на газ не должна лежать в политической плоскости. По мнению Коболева, вопрос о сверх прибылях должен решаться рентой, которую нужно «вынимать в пользу государства».

Напомним, Россия активно реализует проект транзита российского газа в Турцию через газопровод «Турецкий поток». В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Сербия может стать участником проекта и превратиться из крупного рынка сбыта в важного транзитера, сообщает Газета.ru.