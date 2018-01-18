США учитывают интересы Турции в операциях против ИГ в Сирии

Вашингтон, 18 января. США считают легитимными интересы Турции в Сирии и учитывают их в своих операциях против террористической организации ИГ1 (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы по-прежнему будем полностью транспарентны в общении с Турцией по нашим усилиям в Сирии, направленным на разгром ИГ. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в антитеррористических усилиях», — цитирует сообщение военного ведомства США РИА Новости.

Ранее Турция выражала беспокойство в связи с тем, что ситуация в Сирии, где курды контролируют обширные территории на севере и западе страны, может привести к укреплению курдских формирований, которые турецкие власти считают террористическими.

Напомним, в новогоднем послании президент России Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что сотрудничество РФ и Турции позволило поставить надежный заслон на пути распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.