В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу

Ростов, 18 января. Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент посадки истребителей и бомбардировщика на автомобильную дорогу в рамках летно-тактического учения (ЛТУ) в Ростовской области. Запись размещена в сервисе YouTube.

В учениях принимали участие экипажи бомбардировщика Су-34 и истребителей Су-30М2 Южного военного округа. Пилоты трижды посадили боевые машины на дорогу шириной 18 метров. За штурвалом одного из истребителей в момент приземления находился командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

Минобороны отмечает, что из-за неподходящих погодных условий, самолеты производили посадку конвейерным способом, без полной остановки.

Напомним, профессионализм российских летчиков сыграл важную роль в ходе антитеррористической операции в Сирии. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ВКС в Сирийской Арабской Республике и подчеркнул, что ход вооруженного конфликта удалось переломить именно российской боевой авиации.