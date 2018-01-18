Глава Подмосковья рассказал Путину о программе благоустройства в регионе

Москва, 18 января. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о региональной программе благоустройства.

По словам губернатора Подмосковья, дома в региона ремонтируются с учетом пожеланий местных жителей. Каждый год ремонтируются не менее 30 тысяч подъездов.

«Активно работаем с жителями — у нас есть портал «Добродел», который позволяет максимально учесть мнение жителей», — рассказал главе государства Воробьев.

Он добавил, что в рамках ремонта ведется также работа по обустройству общественного пространства, парков и набережных, передает телеканал «360».

Ранее глава Минстроя России Михаил Мень сообщил Владимиру Путину о выполнении программы создания комфортной городской среды на 103%.

