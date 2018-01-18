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В WhatsApp появилась новая функция для защиты от спама
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    В WhatsApp появилась новая функция для защиты от спама

    3:12  18 Января 2018
    161

    В WhatsApp появилась новая функция для защиты от спама

    Москва, 18 января. При многократной пересылке одного сообщения пользователи WhatsApp будут получать уведомление о рассылке спама. Об этом в блоге WABetaInfo сообщают разработчики мессенджера.

    Уведомление «Сообщение, которое вы пересылаете, было переслано много раз» будет появляться на верху экрана при повторной пересылке сообщения нескольким контактам подряд. По словам разработчиков, мера призвана защитить пользователей WhatsApp от спама. В настоящее время новшество проходит этап тестирования.

    Разработчики также сообщают, что для борьбы с массовыми рассылками сообщений будут приняты другие меры, но не уточняют, в чем они будут заключаться, отмечает портал «Ридус».

    Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафные санкции за нарушение закона о мессенджерах. Штрафы могут достигать 1 млн рублей.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #whatsapp #мессенджер
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