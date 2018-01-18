Песец подкараулил рыбака и попытался украсть у него рыбу

Москва, 18 января. В Сети появилось видео с наглым песцом, который пытается украсть рыбу у рыбака. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

На видео запечатлен забавный случай на зимней рыбалке. Песец подкрался к рыбаку и попытался украсть только что пойманную мойву. Мужчина старался отогнать животное, называл его наглецом и пытался пристыдить.

«Парень, не наглей так сильно! Не ешь! Это моя мойва», — кричал мужчина.

Но настойчивый песец не отступал. Когда зверек постарался раскопать спрятанную в лунке мойву, рыбак смягчился и разрешил песцу забрать добычу.