Песец подкараулил рыбака и попытался украсть у него рыбу
2:53 18 Января 2018
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Москва, 18 января. В Сети появилось видео с наглым песцом, который пытается украсть рыбу у рыбака. Об этом сообщает портал «Дни.ру».
На видео запечатлен забавный случай на зимней рыбалке. Песец подкрался к рыбаку и попытался украсть только что пойманную мойву. Мужчина старался отогнать животное, называл его наглецом и пытался пристыдить.
«Парень, не наглей так сильно! Не ешь! Это моя мойва», — кричал мужчина.
Но настойчивый песец не отступал. Когда зверек постарался раскопать спрятанную в лунке мойву, рыбак смягчился и разрешил песцу забрать добычу.
"Пять причин проголосовать"
Автор: Виталий Малясев
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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