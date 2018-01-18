Военный прокурор Украины пожаловался на «юридические мины» в законопроекте о реинтеграции Донбасса

Киев, 18 января. Законопроект о реинтеграции Донбасса недоработан, его невозможно воплотить в повседневной жизни жителей региона. Такое мнение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Я точно знаю, что в этом законе есть столько подводных юридических мин, которые приводят к маленьким катаклизмам и апокалипсису для отдельно взятых людей Донбасса — Луганска и Донецка», — заявил Матиос украинским СМИ.

Прокурор также отметил, что из предложенных к законопроекту поправок не ясно, кто займется миротворческой миссией на юго-востоке Украины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимы полное выполнение достигнутых в Минске договоренностей и учет интересов жителей региона.