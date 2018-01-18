18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Весь мир
США учитывают интересы Турции в операциях против ИГ в Сирии
Украина
Военный прокурор Украины пожаловался на «юридические мины» в законопроекте о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военный прокурор Украины пожаловался на «юридические мины» в законопроекте о реинтеграции Донбасса

    2:40  18 Января 2018
    192

    Военный прокурор Украины пожаловался на «юридические мины» в законопроекте о реинтеграции Донбасса

    Киев, 18 января. Законопроект о реинтеграции Донбасса недоработан, его невозможно воплотить в повседневной жизни жителей региона. Такое мнение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    «Я точно знаю, что в этом законе есть столько подводных юридических мин, которые приводят к маленьким катаклизмам и апокалипсису для отдельно взятых людей Донбасса — Луганска и Донецка», — заявил Матиос украинским СМИ.

    Прокурор также отметил, что из предложенных к законопроекту поправок не ясно, кто займется миротворческой миссией на юго-востоке Украины.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимы полное выполнение достигнутых в Минске договоренностей и учет интересов жителей региона.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #матиос #законопроект #реинтеграция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу

      3:35 18 Января 2018 108
      Читать
      0:16
      Сегодня

      Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии
      18:45
      Вчера

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей
      14:00
      Вчера

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
      13:43
      Вчера

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Вчера

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 11902

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3242

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33763

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7838

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7444
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      251
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      656
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1161
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      11902