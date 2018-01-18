В России могут запретить помещать в СИЗО беременных женщин и родителей одиночек

Москва, 18 января. В России могут запретить заключать под стражу обвиняемых в уголовных преступлениях беременных женщин, матерей с детьми до 14 лет и отцов одиночек. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс собирается предложить член Совета Федерации Андрей Кутепов. Сенатор отметил, что помещение родителей под стражу может приводить к тому, что ребенок оказывается на попечении соответствующих учреждений или других людей. По мнению Кутепова, такая мера наносит ребенку ощутимый вред.

«Предложенные изменения позволят защитить семью от необоснованного, нередко нецелесообразного разлучения детей и родителей на этапе, когда родитель ещё не признан виновным в совершении преступления», — цитирует Кутепова издание.

Исключение автор законопроекта предлагает сделать для обвиняемых в особо тяжких преступлениях, преступлениях против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, а также в связанных с терроризмом проступках.

Напомним, в конце прошлого года в России был принят ряд мер по поддержке семьи и родителей. Президент РФ Владимир Путин предложил с января 2018 года ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка.