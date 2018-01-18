Тиллерсон призвал Турцию к сотрудничеству в деле строительства «новой Сирии»

Вашингтон, 18 января. США и Турция должны сотрудничать в деле строительства новой Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя резкие заявления Анкары в отношении планов Вашингтона создать «сил безопасности границы» в Сирии.

«Нам нужно сотрудничество с Турцией для обеспечения будущего Сирии», — заявил Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете.

Ранее власти Турции заявили, что намерены предпринять все усилия, чтобы не допустить создания «сил безопасности границы», которые намерены сформировать США из курдских организаций Сирии.

Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон понимает озабоченность Анкары, в том числе – активностью курдских сил, которые как в США, так и в Турции считаются террористическими.

Отметим, что, несмотря на воинственные заявления, Эрдоган четко согласовывает свои действия с российской стороной. Так, на прошлой неделе Владимир Путин пообщался с Эрдоганом по телефону перед встречей с главредами печатных СМИ.