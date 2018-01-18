Трамп обвинил Россию в отсутствии помощи США с КНДР

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Вашингтон, 18 января. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что та «совсем не помогает» в урегулировании северокорейского кризиса. Об этом американский лидер заявил в интервью Reuters.

По его словам, «Россия нивелирует» те достижения, которых удается добиться благодаря Китаю.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует», — приводит слова Трампа RT.

Трамп подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «может сделать многое» для урегулирования кризиса, однако в настоящий момент двусторонние отношения между США и Россией сильно охладились.

Напомним, что ранее президент США заявил, что хотел бы получить помощь от России для разрешения ситуации с КНДР.