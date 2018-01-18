Путин посетит трехмерную панораму, посвященную 75-летию прорыва блокады Ленинграда

Москва, 18 января. Президент РФ Владимир Путин 18 января прибудет в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе «Невский пятачок», а также осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв», посвященной операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда», – сообщили в Кремле.

Кроме того, в программе главы государства будет встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, а также представителями молодежных организаций.

Трехмерная панорама, которую посетит российский президент в ходе визита в Санкт-Петербург, будет размещена в новом павильона музея «Прорыв блокады Ленинграда» рядом созданной в 1985 году диорамой, также посвященной этому событию. Новый павильон содержит два зала – в первом будет демонстрироваться видеохроника пяти попыток прорыва блокады города советскими войсками, а во втором на площади 500 кв. м. будет развернута картина драматических событий второго дня операции «Искра» на Невском пятачке, пишет «Газета.ru».

Напомним, что российский президент Владимир Путин рассказывал о своем отце Владимире Спиридоновиче Путине, который добровольцем ушел на фронт и был записан в истребительный батальоне. Владимир Путин-старший защищал Невский пятачок, где получил тяжелое ранение, после которого спасся чудом.