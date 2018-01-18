Армен Джигарханян госпитализирован из-за проблем с сердцем

Москва, 17 января. Актер Армен Джигарханян был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник в окружении актера.

Как рассказал друг народного артиста, Джигарханян находится в сознании. Причиной госпитализации стали «проблемы с сердцем», вызванные, вероятно, напряженной работой актера в последние дни. Сейчас в театре активно идет подготовка к новому спектаклю, пишет Ura.ru.

Напомним, что в октябре 82-летний актер оказался в центре скандал из-за публичной размолвки с его 38-летней женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вскоре после расставания с супругой, Джигарханян оказался больнице, где заявил, что больше не собирается жить со своей женой.

Цымбалюк-Романовская также заявила, что подает на развод, а также покинула пост директора театра Джигарханяна.