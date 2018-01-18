Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit

Лондон, 18 января. Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о Brexit.



Как сообщает RT, теперь документ поступит на рассмотрение в палату лордов.

В конце 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте назвала сумму отступных, которую страна должна будет выплатить Евросоюзу за выход из него. По ее словам, что сумма составит 35-39 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года.

Напомним, после проведения референдума по Brexit СМИ Великобритании и США выступили с необоснованными обвинениями в адрес России о якобы вмешательстве в ход голосования.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что слова теперь уже бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона о том, что Россия заинтересована в выходе Соединенного Королевства из ЕС, безосновательны и являются попыткой повлиять на мнение граждан Британии.