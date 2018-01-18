Фотографии обновленного седана Lada Granta выложили в Сеть

Москва, 18 января. Фотографии обновленной модели седана Lada Granta были опубликованы в Сети. Как сообщается, они были сделаны в научно-техническом центре «АвтоВАЗа».

Отмечается, что передняя часть кузова делает Lada Granta похожей на Lada Vesta, хотя, скорее всего, у нового модели будет иная передняя панель. Кроме того, багажник обновленного седана, вероятно, слегка изменит форму.

Стоимость седана в настоящий момент составляет 3999 тысяч рублей в базовой комплектации. Автомобиль оснащен двигателем, мощностью в 87 л.с. и пятиступенчатой коробкой передач.

Официальная презентация обновленного седана пройдет на Московском международном автосалоне в августе 2018 года, после этого «АвтоВАЗ» приступит к выпуску новой модели.

Напомним, что поздравляя коллектив предприятия «АвтоВАЗ», президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важные детали в работе компании, в частности, что сотрудники предприятия бережно хранят «традиции творческого, созидательного труда», а также открывают для себя новые горизонты и реализуют перспективные проекты. Российский лидер отметил, что продукция «АвтоВАЗа» отличается высоким качеством и надежностью.