Тиллерсон: США останется в Сирии до полного разгрома ИГ

Вашингтон, 18 января. США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической группировки «Исламское государство»1, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Тиллерсон отметил, что Штаты сохранят военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не убедятся, что ИГ1 не появится вновь.

«ИГ уже одной в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено, обеспечит, что оно окажется там и другой ногой», — добавил он.

Ранее в своей речи Тиллерсон заявил, что США необходимо сотрудничество с Россией по зоне деэскалации на юго-западе Сирии.

Отметим, на минувшей неделе, как сообщал RT, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации. Ожидается, что участники Конгресса сформируют конституционную комиссию.

1 Организация запрещена на территории РФ.