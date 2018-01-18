США не намерены вести «бесконечное национальное строительство» в Сирии – Тиллерсон

Вашингтон, 17 января. Соединенные Штаты не собираются заниматься «бесконечным национальным строительством» в Сирии. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон подчеркнул, что предпринимаемые США усилия по стабилизации ситуации в Сирии «не являются синонимом для бесконечного национального строительств».

Руководитель Госдепартамента объяснил, что Вашингтон не собирается повторять ошибки прошлого, в частности – ранний вывод войск из Ирака в 2011 году, который привел к нестабильности стране и, в конечном счете, способствовал появлению террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), пишет RT.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется. «Такого широкого применения ВС РФ в Сирии больше не требуется. Хотя два пункта базирования остаются», – отметил российский лидер.

1 Организация запрещена на территории РФ.