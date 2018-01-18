Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии

Вашингтон, 18 января. США необходимо сотрудничество с Россией по зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Тиллерсон отметил, что зона, созданная в июле Россией, США и Иорданией, работает до настоящего времени хорошо, и Вашингтону необходимо, «чтобы Россия продолжала работать с США и Иорданией над реализацией района деэскалации». В таком случае, по его мнению, это даст возможность создать безопасные условия для поставок гуманитарной помощи и возвращения беженцев, а также позволит сирийскому народу начать восстанавливать страну.

При этом он добавил, сообщает РИА Новости, что Вашингтон считает необходимым расширять зоны деэскалации.

«Эти ранние позитивные тенденции могут укрепиться при расширении усилий по деэскалации, не только на юго-западе, но и в других местах», — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны и возвращения беженцев на родину. Российский лидер подчеркнул, что «фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии».