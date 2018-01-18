Путин «может сделать многое» в разрешении кризиса вокруг КНДР – Трамп

Москва, 18 января. Российский президент Владимир Путин «может сделать многое» для урегулирования кризиса вокруг Северной Кореи. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Он может сделать многое. Но, к сожалению, у нас не так уж много отношений с Россией, и в некоторых случаях, возможно, то, что Китай забирает, Россия восполняет. Таким образом, чистый результат не так хорош, каким мог бы быть», – заявил Трамп.

Ранее американский президент отметил усилия Китая по ограничению поставок топлива в КНДР, отметив, что это не все меры, на которые мог бы пойти Китай для сдерживания Северной Кореи.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что убедить КНДР отказаться от ядерного оружия можно, только гарантировав безопасность Северной Кореи и организовав масштабные переговоры на самом высоком уровне. Также он подчеркнул, что решать тяжелую задачу денуклеаризации Корейского полуострова можно только посредством переговоров и прекращения давления на КНДР.