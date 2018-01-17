«Мутная история»: эксперт оценил заявление Порошенко о поставках комплексов Javelin

Москва, 17 января. Слова президента Украины о значительном увеличении количества военной техники, стоящей на вооружении Вооруженных сил страны в 2018 году, можно трактовать двояко, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, получение Украиной комплексов Javelin является «мутно историей»

Ранее Порошенко заявил о том, что в 2018 году бюджет оборонзаказа поднимут на 37%, а также о том, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Киеву за счет бюджета США. При этом, по его словам, в 10 раз увеличится количество антиснайперских групп, в 4,5 раза — беспилотников.

Мураховский в интервью РИА Новости обратил внимание на то, необходимо определиться, какая была начальная база. «Понятно, что если беспилотников тысяча и это количество увеличить в 4,5 раза, то это одно, а когда их, допустим 30, это другое. Насколько я видел цифры, там база очень низкая», — отметил он.

По мнению эксперта, получение Украиной комплексов Javelin является «мутной историей», которая «продолжается уже незнамо сколько времени».

«Честно говоря, по-моему, они уже всем надоели и в информационном, и в экспертном сообществе… На соотношение сторон серьезно это все не влияет, на момент подписания минских соглашений уже сложилась некоторая ситуация», — добавил эксперт.

Отметим, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».