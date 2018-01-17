18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Новости Сирии
Тиллерсон призвал Турцию к сотрудничеству в деле строительства «новой Сирии»
Украина
«Мутная история»: эксперт оценил заявление Порошенко о поставках комплексов Javelin
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мутная история»: эксперт оценил заявление Порошенко о поставках комплексов Javelin

    23:53  17 Января 2018
    569

    «Мутная история»: эксперт оценил заявление Порошенко о поставках комплексов Javelin

    Москва, 17 января. Слова президента Украины о значительном увеличении количества военной техники, стоящей на вооружении Вооруженных сил страны в 2018 году, можно трактовать двояко, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, получение Украиной комплексов Javelin является «мутно историей»

    Ранее Порошенко заявил о том, что в 2018 году бюджет оборонзаказа поднимут на 37%, а также о том, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Киеву за счет бюджета США. При этом, по его словам, в 10 раз увеличится количество антиснайперских групп, в 4,5 раза — беспилотников.

    Мураховский в интервью РИА Новости обратил внимание на то, необходимо определиться, какая была начальная база. «Понятно, что если беспилотников тысяча и это количество увеличить в 4,5 раза, то это одно, а когда их, допустим 30, это другое. Насколько я видел цифры, там база очень низкая», — отметил он.

    По мнению эксперта, получение Украиной комплексов Javelin является «мутной историей», которая «продолжается уже незнамо сколько времени». 

    «Честно говоря, по-моему, они уже всем надоели и в информационном, и в экспертном сообществе… На соотношение сторон серьезно это все не влияет, на момент подписания минских соглашений уже сложилась некоторая ситуация», — добавил эксперт.

    «Мутная история»: эксперт оценил заявление Порошенко о поставках комплексов Javelin

    Отметим, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #украина #порошенко #javelin
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии

      0:16 18 Января 2018 173
      Читать
      18:45
      Вчера

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей
      14:00
      Вчера

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
      13:43
      Вчера

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Вчера

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»
      3:22
      Вчера

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 11254

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3237

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33736

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7833

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7441
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      240
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      633
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1128
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      11254