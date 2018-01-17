«Матильда» Алексея Учителя попала под запрет на Украине

Киев, 17 января. Власти Украины запретили к показу российский фильм Алексея Учителя «Матильда» из-за участия в создании ленты музыканта, который находится в «черном списке», заявил член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов.

Как сообщает украинский портал ТСН, Капранов сообщил, что экспертный совет запретил прокат «Матильды» «по формальным критериям» в связи с тем, что в создании фильма принимал участие некий музыкант, входящий в «черный список».

«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — заявил он.

При этом Капранов не уточнил, о ком именно идет речь.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера фильма в России сопровождалась скандалом. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская требовала от Генпрокуратуры РФ проверить на соблюдение законодательства фильм Учителя.

Как сообщали «Дни.ру», позднее Поклонская вновь выступила с критикой в адрес режиссера. На этот раз она заявила, что Учитель выполнял «заказ» неких таинственных «хозяев».

Отметим, в июне актер Сергей Безруков поинтересовался мнением президента России Владимира Путина о фильме. Путин отметил, что было снято множество фильмов, которые так или иначе затрагивали царскую семью, и среди них были довольно жесткие, как, например, «Распутин».