Законопроект о нацбезопасности имеет конечной целью вступление Украины в ЕС – Порошенко  

Киев, 17 января. Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), президент Украины Петр Порошенко заявил, что конечной целью законопроекта реформирования сектора нацбезопасности является членство Украины в ЕС и НАТО.

В эту среду на заседании СНБО обсуждался законопроект «О национальной безопасности Украины», который должен будет привести украинскую законодательную базу к стандартам НАТО. Отмечается, что эта инициатива разрабатывалась при участии экспертов НАТО, США и Евросоюза.

«Этот законодательный акт должен привести стандарты национальной безопасности и обороны в соответствие со стандартами национальной безопасности Европейского союза... Проект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – заявил Порошенко.

Напомним, что в конце прошлого года глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ни Украина, ни Турция не станут членами ЕС в обозримом будущем.