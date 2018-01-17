Авиаконцерн «Антонов» обвинил Киев в отказе оказать поддержку предприятию

Киев, 17 января. Правительство Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом любыми путями пытается осложнить работу украинского авиаконцерна «Антонов». Об этом руководство предприятия сообщило в своем открытом письме.

«Вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолётов, как это было обещано ещё в 2016 году, Владимир Гройсман и его кабинет министров предлагают изъять существенную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна», — приводит RT текст письма.

Руководство концерна назвало недальновидными подобные шаги, предупредив, что это может привести к срыву международных договорённостей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также прекращению разработки ударного беспилотника «Горлица».

Напомним, что летом сообщалось, что «Антонов» был возглавлен бывшим руководителем Харьковского государственного авиационного предприятия Александром Кривоконем.