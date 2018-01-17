Выборы-2018: штаб Путина отправит в ЦИК только «идеальные подписи»

Москва, 17 января. Активисты предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина, который участвует в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, поставили своей целью отобрать для подачи в ЦИК только «идеальные подписи».

Сопредседатель штаба Сергей Когогин сообщил, что на данный момент собрано около 1,2 млн подписей. Для подачи в ЦИК отобрано уже 143 тыс. из 16 регионов.

В штаб Путина в Москве поступают подписи из разных регионов страны. Как сообщили ТАСС активисты, подписи собираются строго при наличии паспорта.

Начальник юридической службы штаба Сергей Кабышев рассказал, что, поскольку в подписных листах содержатся персональные данные, храниться листы будут очень тщательно. А листы, которые не пройдут отбор для ЦИК, будут скорее всего уничтожены.

Выборы президента России состоятся 18 марта. По итогам выдвижения в избирательной кампании в них принимают участие 17 кандидатов.

Владимир Путин. Биография.