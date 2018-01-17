«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию из-за забастовки

Москва, 17 января. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких рейсов в Италию. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Как отметили в авиакомпании, причиной отмены двенадцати рейсом стала масштабная забастовка в Италии.

«В связи с проведением национальной забастовки компаний по наземному обслуживанию Италии, Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 19 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Среди прочего, отмененными оказались некоторые рейсы в Рим, Милан, Венецию, а также изменено время рейсов Москва-Милан и Москва-Рим.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры своевременно оповещаются об изменении расписания через колл-центр, а прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».