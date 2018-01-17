Сирия: российские военные доставили несколько тонн гумпомощи в провинции Алеппо и Хама

Хмеймим (Сирия), 17 января. Несколько тонн гуманитарной помощи доставили офицеры российского Центра примирения сторон в САР за минувшие сутки в поселения сирийских провинций Хама, Алеппо и Дейр-эз-Зор, сообщается в информационном бюллетене ЦПВС.

Отмечается, что улучшению гуманитарной ситуации в Сирии способствует совместная работа Центра по примирению и руководства провинций по оказанию помощи населению в наиболее пострадавших районах.

За минувшие сутки гуманитарную помощь оказали жителям поседений Мардес провинции Хама и Слейбия провинции Алеппо. Местным жителям доставили продукты питания. Общий вес гумпомощи составил более 4,5 тонн.

Помимо этого, в провинции Дейр-эз-Зор жителям населенного пункта Сальхиях доставили питьевую воду, а российские военные врачи оказали медпомощь 27 сирийцам, включая 13 детей.

В ЦПВС сообщили также, что совместно сирийскими органами госвласти открыт центр гуманитарной помощи в поселении Эт-Телль провинции Дамаск. Сотрудники центра будут помогать в обучении детям, долгое время не посещавшим школу; оказывать психологическую помощь мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых действий, и распределять продукты первой необходимости.

Отметим, на минувшей неделе президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации.