Сирия: за сутки российские офицеры помогли почти двум тысячам беженцев вернуться домой

Хмеймим (Сирия), 17 января. За минувшие сутки в Сирии в свои дома вернулись почти две тысячи беженцев, большинство из них в провинции Дамаск, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

Сотрудники российского Центра примирения вместе с местными властями продолжают работу по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

Сообщается, что в последнее время растет число беженцев, возвращающихся в освобожденные от боевиков поселения Байт-Джинн и Мазраат-Байт-Джинн в провинции Дамаск.

«Всего за сутки в свои дома вернулся 1971 человек, в том числе в провинции Дамаск — 1836, в провинции Дейр-эз-Зор — 110, в провинции Хомс — 14, в провинции Алеппо 11 человек», — говорится в сообщении ЦПВС.

Напомним, с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска по решению президента России Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В конце прошлого года Путин посетил российскую базу «Хмеймим» в Сирии, где объявил о выводе основных сил вооруженной группировки России с территории САР в связи с выполнением основных задач по борьбе с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.