Сирия: ЦПВС призвал стороны конфликта прекратить провокации в зонах деэскалации

Дамаск, 17 января. Все стороны конфликта в Сирии должны прекратить вооруженные провокации зонах деэскалации в Сирии. С таким заявлением выступил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта прекратить вооруженные провокации и строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», – заявил он.

По его словам, российско-иранско-турецкий Координационный центр на протяжении суток фиксировал отдельные нарушения режима в Идлиб, Алеппо и Дамаске. Отмечается, что в целом обстановка остается стабильной.

Также сообщается, что за последние сутки гуманитарную помощь получили жители населенных пунктов Мардес в провинции Хама и Слейбия в провинции Алеппо. Всего жители обоих населенных пунктов получили более 4,5 тонн продовольствия.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошлой неделе обсудил с постоянными членами Совбеза РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации.