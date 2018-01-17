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Сирия: ЦПВС призвал стороны конфликта прекратить провокации в зонах деэскалации
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    Сирия: ЦПВС призвал стороны конфликта прекратить провокации в зонах деэскалации

    22:18  17 Января 2018  /обновлено: 22:22  17 Января 2018
    406

    Сирия: ЦПВС призвал стороны конфликта прекратить провокации в зонах деэскалации

    Дамаск, 17 января. Все стороны конфликта в Сирии должны прекратить вооруженные провокации зонах деэскалации в Сирии. С таким заявлением выступил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта прекратить вооруженные провокации и строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», – заявил он.

    По его словам, российско-иранско-турецкий Координационный центр на протяжении суток фиксировал отдельные нарушения режима в Идлиб, Алеппо и Дамаске. Отмечается, что в целом обстановка остается стабильной.

    Также сообщается, что за последние сутки гуманитарную помощь получили жители населенных пунктов Мардес в провинции Хама и Слейбия в провинции Алеппо. Всего жители обоих населенных пунктов получили более 4,5 тонн продовольствия.

    Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошлой неделе обсудил с постоянными членами Совбеза РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации.

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #евтушенко #зоны деэскалации #цпвс
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