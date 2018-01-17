Турция обвинила США в поставках оружия курдам в Сирии для уничтожения воздушных целей

Анкара, 17 января. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг обвинил Вашингтон в поставках сирийским курдам оружия, в том числе, которое используется против воздушных целей.

Боздаг подчеркнул, что ранее Турция четко обозначила свою позицию о том, что считает террористическими такие организации как Отряды народной самообороны (YPG) и «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Но США пытаются использовать одних террористов против других — это большая ошибка. Сейчас мы видим, что США поставили YPG тысячи грузовиков с оружием, в том числе тем, которое используется против воздушных целей — такого у ИГ1 нет», — заявил Боздаг.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер обвинил США в том, что они вводят в заблуждение Турцию по поводу военной помощи YPG.

«Мы призываем США немедленно вернуть оружие, поставленное террористам», — добавил Боздаг.

Отметим, президент Турции Тайип Эрдоган заявил 13 января, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, сообщал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.