«Аэрофлот» отменил несколько рейсов в Италию из-за забастовки авиаперсонала

Москва, 17 января. Компания «Аэрофлот» объявила об отмене шести рейсов из Москвы в Италию и обратно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Причиной отмены рейсов стала национальная забастовка компаний, которые занимаются наземным обслуживанием самолетов. По данным «Аэрофлота», в результате забастовки были отменены рейсы в Рим, Милан и Венецию, а также обратные рейсы из этих городов. Кроме того, авиаперевозчик был вынужден изменить время вылета еще нескольких рейсов 19 января.

«Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — говорится в сообщении авиакомпании.

Стоит отметить, что ранее МИД РФ предупреждал россиян о возможных задержках и отменах авиарейсов в Италию из-за проведения общенациональной забастовки в Италии.