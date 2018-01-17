Генетики раскрыли тайну родства двух мумий из Древнего Египта

Лондон, 17 января. Детальный анализ ДНК двух древнеегипетских мумий, обнаруженных в окрестностях Каира в начале 20 века, позволил ученым раскрыть их родословную. Согласно тексту статьи, опубликованной в журнале JAS: Reports, это мумии двух братьев – двоюродных или единоутробных.

Мумии двух братьев Хнум-нахта и Нахт-анха были обнаружены в 1907 году командой британских археологов, проводивших раскопки на древнеегипетском кладбище времен двенадцатой династии фараонов, расположенном в деревне Дейр-Рифех под Каиром.

Судя по иероглифам в их саркофагах, оба покойных были при жизни высокопоставленными сановниками. Кроме того, удалось установить, что их матерью была одна и та же женщина.

Исследование скелетов заставило ученых предположить, что Хнум-нахт и Нахт-анх были названными, а не родными братьями – слишком сильно отличались их скелеты. Кроме того, по некоторым данным, один брат, был старше второго на двадцать лет.

Однако восстановив полную митохондриальную ДНК обеих мумий, ученые пришли к выводу, что мумии все же приходились друг другу братьями по материнской линии, хотя и имели разных отцов. Ученые надеются, что анализ ДНК других мумий позволит узнать больше о жизни древних египтян.